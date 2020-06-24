Киев смягчил карантин: откроют кинотеатры, бассейны, музеи

Власти Киева разрешили возобновить работу кинотеатров, музеев, театров, бассейнов и других развлекательных комплексов.

Об этом сказано в распоряжении №58 от 22 июня 2020 года, подписанного руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентином Мондриевским. Документ опубликован на сайте КГГА. При этом под запретом остались детские лагеря, проведение госпитализаций и плановых операций в больницах, а также капитальных ремонтов жилья.

Согласно распоряжению, разрешена работа:

театров,

кинотеатров,

музеев,

развлекательных центров,

бассейнов (в том числе в спортивных комплексах и фитнес-центрах),

Также разрешено участие групп более 10 человек во внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах и в ряде других квалификационных экзаменах и тестированиях.

Работа бассейнов разрешается для индивидуального посещения; для воспитанников детско-юношеских спортивных школ, спортсменов школы высшего спортивного мастерства, центров олимпийской подготовки, учеников-студентов учреждений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше.

Их функционирование возможно при условии одновременного нахождения на одной дорожке до 4 человек для индивидуальных занятий и до 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровом бассейне.

В случае, если это 25-метровый бассейн, на одной дорожке может находиться до 2 человек на индивидуальных занятиях и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп.

Смягчено правило допуска посетителей в торговые помещения: 1 человек на 5 кв. м. Но сохраняется важность соблюдения дистанции в 1,5 м между посетителями и ношение масок.

Такие же правила касаются проведения массовых мероприятий.

В фитнес-центрах посетители должны соблюдать дистанцию, администрация должна выдавать клиентам многоразовые полотенца. При этом запрещено использовать кулеры с водой, посещать спа-зоны и массажи, проводить занятия в группе более 10 человек.

Под запретом остались:

детские оздоровительные лагеря,

проведение госпитализаций и плановых операций в больницах,

капитальные ремонты жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве заведениям общественного питания позволили принимать гостей внутри помещений. При этом посетителям нельзя будет заходить в заведение без сопровождения работника, закрытыми останутся детские комнаты. Также запрещено проводить банкеты, праздники, мастер-классы, публичные события, в которых принимают участие более 10 человек, готовить пищу на открытых кухнях, открывать зоны самообслуживания.