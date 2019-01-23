Киев сковали пробки в 9 баллов: карта парализованных улиц

В Киеве 23 января на дорогах города образовались огромные пробки. По состоянию на 9:10, они оценивались в 9 баллов. Местные власти попросили водителей отказаться от поездок на личном транспорте.

Проблемы с движением начались еще при въездах в столицу. Согласно с данными Google-карт, дороги от Чабанов, Крюковщины, Вишневого, Софиевской Борщаговки и Петропавловской Борщаговки фактически стоят.

Не лучше ситуация и на Кольцевой дороге, где проезд осложнен в обе стороны движения.

Пробки Протасов яр

Пробки Протасов яр

Пробки в Киеве 23 января Google-карты

На проспекте Победы пробка начинается на подъезде к метро "Житомирская" и тянется до площади Победы, где переходит на бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь.

Пробки в центре Киева Google-карты

Путешественникам стоит учитывать, что дороги к аэропорту и вокзалам фактически стоят. Подъезд к аэропорту "Киев" особенно сильно затруднен на Воздухофлотском проспекте и прилегающим улицам.

В центре Киева снегоуборочная техника расчистила основные дороги. Городские власти предупредили, что будут эвакуировать все припаркованные авто, которые мешают расчистке.

Неподалеку станции метро "Олимпийская"

Пробки в центре Киева Google-карты

Все мосты через Днепр также оказались парализованными. Самые сильные затруднения – на Северном и мосту Патона.

Пробки на мостах в Киеве Google-карты

На левом берегу ситуация с трафиком несколько лучше. Большие пробки наблюдаются только на проспекте Соборности, ул. Вифлиемской и Харьковском шоссе.

Пробки на левом берегу Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, 23 января в столице объявили штормовое предупреждение. Сильный снегопад, ветер и метель продлятся с 8 утра и до конца суток среды. Продолжительность метели может достигать от 3 до 12 часов. Температура воздуха при этом составит от -4 до -6 градусов.

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