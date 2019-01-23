Киев сковали пробки в 9 баллов: карта парализованных улиц

В Киеве 23 января на дорогах города образовались огромные пробки. По состоянию на 9:10, они оценивались в 9 баллов. Местные власти попросили водителей отказаться от поездок на личном транспорте.
Проблемы с движением начались еще при въездах в столицу. Согласно с данными Google-карт, дороги от Чабанов, Крюковщины, Вишневого, Софиевской Борщаговки и Петропавловской Борщаговки фактически стоят.
Не лучше ситуация и на Кольцевой дороге, где проезд осложнен в обе стороны движения.
Пробки Протасов яр
Пробки Протасов яр
Пробки в Киеве 23 января
Google-карты
На проспекте Победы пробка начинается на подъезде к метро "Житомирская" и тянется до площади Победы, где переходит на бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь.
Пробки в центре Киева
Google-карты
Путешественникам стоит учитывать, что дороги к аэропорту и вокзалам фактически стоят. Подъезд к аэропорту "Киев" особенно сильно затруднен на Воздухофлотском проспекте и прилегающим улицам.
В центре Киева снегоуборочная техника расчистила основные дороги. Городские власти предупредили, что будут эвакуировать все припаркованные авто, которые мешают расчистке.
Неподалеку станции метро "Олимпийская"
Пробки в центре Киева
Google-карты
Все мосты через Днепр также оказались парализованными. Самые сильные затруднения – на Северном и мосту Патона.
Пробки на мостах в Киеве
Google-карты
На левом берегу ситуация с трафиком несколько лучше. Большие пробки наблюдаются только на проспекте Соборности, ул. Вифлиемской и Харьковском шоссе.
Пробки на левом берегу
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL, 23 января в столице объявили штормовое предупреждение. Сильный снегопад, ветер и метель продлятся с 8 утра и до конца суток среды. Продолжительность метели может достигать от 3 до 12 часов. Температура воздуха при этом составит от -4 до -6 градусов.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.