Киев сковали пробки: какие улицы следует объехать

Киев в понедельник, 23 декабря, еще с утра сковали масштабные пробки. Проехать было трудно как в центре столицы, так и на окраинах.

OBOZREVATEL с помощью Google Maps узнал, какие дороги лучше объехать, двигаясь по городу на авто (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки сформировались на проспектах Любомира Гузара, Леся Курбаса, Победы и Воздухофлотском, а также на Окружной дороге. Похожая ситуация наблюдалась и на проспекте Валерия Лобановского.

Киев сковали пробки

В центр Киева стоит объехать улицы Жилянская, Короленковская, Михаила Грушевского, Юрия Ильенко и Дегтяревская, а еще бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко.

Автомобилям было трудно проехать также на Набережном шоссе и Набережно-Рыбальской улице.

Карта пробок в Киеве Google Maps/Скриншот

Карта пробок в Киеве Google Maps/Скриншот

Карта пробок в Киеве Google Maps/Скриншот

Карта пробок в Киеве Google Maps/Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL Киев попал в антирейтинг городов мира с самыми огромными пробками. Урбанисты забили тревогу, ведь город с каждым годом становится все менее комфортным для жизни. Журналист издания узнал, почему дальше будет только хуже.

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