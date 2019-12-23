Киев сковали пробки: какие улицы следует объехать

Киев в понедельник, 23 декабря, еще с утра сковали масштабные пробки. Проехать было трудно как в центре столицы, так и на окраинах.
OBOZREVATEL с помощью Google Maps узнал, какие дороги лучше объехать, двигаясь по городу на авто (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).
Так, пробки сформировались на проспектах Любомира Гузара, Леся Курбаса, Победы и Воздухофлотском, а также на Окружной дороге. Похожая ситуация наблюдалась и на проспекте Валерия Лобановского.
Киев сковали пробки
В центр Киева стоит объехать улицы Жилянская, Короленковская, Михаила Грушевского, Юрия Ильенко и Дегтяревская, а еще бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко.
Автомобилям было трудно проехать также на Набережном шоссе и Набережно-Рыбальской улице.
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Карта пробок в Киеве
Google Maps/Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL Киев попал в антирейтинг городов мира с самыми огромными пробками. Урбанисты забили тревогу, ведь город с каждым годом становится все менее комфортным для жизни. Журналист издания узнал, почему дальше будет только хуже.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.