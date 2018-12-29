Киев сковали пробки и многочисленные ДТП: карта затруднений

В Киеве в субботу, 29 декабря, на большинстве автодорог образовались серьезные пробки. Особенно сильно движение затруднено при въездах и выездах из столицы.

По состоянию на 13:40, затруднения оценивались в 7 баллов. Согласно с данными Google-карт, автомобилисты стоят в пробке в районе Теремков, где произошло сразу два ДТП, и на выезде к Софиевской Борщаговке. Также трафик затруднен на Большой Окружной дороге.

Google-карты

В центральной части города движение осложнено фактически на всех улицах, на что повлияло одновременно шесть дорожных аварий. Также сильная пробка образовалась на ул. Вадима Гетьмана, Жилянской и Саксаганского.

Google-карты

Среди мостов с левого на правый берег наиболее загруженным оказался мост Метро. Также придется постоять на Южном мосту, а вот по Дарницкому мосту и Патона можно двигаться относительно свободно.

Google-карты

На левом берегу пробки наблюдаются в районе Бортничей, на улице Ревуцкого и Днепровской набережной.

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, опасный участок Одесской трассы под Киевом продолжает "собирать дань" с водителей. Причина – проблемный светофор в районе Чабаны —Гатное.

На подъезде, по мнению автомобилистов, недостаточно предупреждающих дорожных знаков. Нет дублирующего светофора: автоматический регулировщик со стороны Одессы полностью перекрывает пешеходный мост.