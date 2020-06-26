Киев сковали пробки: где прорваться не получится. Карта

Киев в пятницу утром, 26 июня, остановился в пробках. Водителям было трудно проехать как в центре столицы, так и на ее окраинах.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в столице остановились Кольцевая дорога, проспекты Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Победы, Степана Бандеры, улицы Вадима Гетьмана, Елены Телиги.

В центре не стоит ехать на улицы Жилянскую, Набережно-Крещатицкую, Вододимирський спуск, Набережное шоссе, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, Дружбы Народов.

Пробки также сковали Северный мост. А вот на левом берегу остановились проспекты Романа Шухевича, Броварский, Освободителей, Собороности, улицы Миропольская и Братиславская.

Пробки в Киеве 26 июня. Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Пробки в Киеве 26 июня. Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.