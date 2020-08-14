Киев сковали пробки: где проехать наиболее сложно. Карта

Киев в пятницу утром, 14 августа, остановился в пробках. Наиболее сложно водителям было проехать на правом берегу, в частности, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Науки, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Степана Бандеры, улицы Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Александра Довженко, Юрия Ильенко.

Пробки в Киеве на правом берегу Скриншот

Пробки на правом берегу Киева Скриншот

В центре остановились проспект Победы, бульвары Леси Украинки, Тараса Шевченко, Дружбы Народов, улицы Жилянская, Саксаганского, Большая Житомирская, Михаила Грушевского, Набережно-Рыбальская, Петровская аллея. Похожая ситуация наблюдалась и на мосту Патона.

Пробки в центре Киева Скриншот

На левом берегу пробки сковали улицу Миропольскую, проспект Юрия Гагарина, Харьковское шоссе.

Пробки на левом берегу Киева Скриншот

Пробки в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.