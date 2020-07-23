Киев сковали пробки: где проехать на авто. Карта
Киев сковали пробки.
Киев в четверг, 23 июля, сковали пробки. Водителям трудно было проехать и в центре столицы, и на ее окраинах.
OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы стоит объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).
Так, в Киеве остановились Кольцевая дорога, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Академика Палладина, Победы, Воздухофлотский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, улицы Академика Заболотного, Елены Телиги, Федора Эрнста, Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко.
В центре пробки сковали улицы Жилянскую, Большую Житомирскую, Крещатик, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкую, Саберно-Слободскую, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, Дружбы Народов, а также Набережное шоссе.
Похожая ситуация наблюдалась и на Южном мосту. На левом берегу остановились улица Миропольская, Дарницкое и Бориспольское шоссе, проспект Николая Бажана.
Пробки в Киеве Скриншот
Пробки в Киеве Скриншот
Пробки в Киеве Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.