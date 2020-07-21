Киев сковали пробки: где не проехать. Карта

Киев во вторник, 21 июля, сковали пробки. Наиболее сложно водителям было проехать на правом берегу, в частности, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве остановились Кольцевая дорога, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Отрадный, Академика Палладина, Воздухофлотский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, а также улицы Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Юрия Иллленка.

В центре пробки сковали проспект Победы, улицы Жилянскую, Саксаганского, Бассейную, Крещатик, Михаила Грушевского, Саперно-Слободскую, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, Бессарабскую площадь, Набережное шоссе. Похожая ситуация наблюдалась и на Южном мосту.

На левом берегу лучше объехать Дарницкое шоссе и проспект Юрия Гагарина.

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.