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Киев сковали пробки: где не проехать. Карта

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
2,9 т.
Киев сковали пробки

Киев сковали пробки.

Киев во вторник, 21 июля, сковали пробки. Наиболее сложно водителям было проехать на правом берегу, в частности, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве остановились Кольцевая дорога, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Отрадный, Академика Палладина, Воздухофлотский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, а также улицы Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Юрия Иллленка.

В центре пробки сковали проспект Победы, улицы Жилянскую, Саксаганского, Бассейную, Крещатик, Михаила Грушевского, Саперно-Слободскую, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, Бессарабскую площадь, Набережное шоссе. Похожая ситуация наблюдалась и на Южном мосту.

На левом берегу лучше объехать Дарницкое шоссе и проспект Юрия Гагарина.

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области
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