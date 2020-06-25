Киев сковали масштабные пробки: определены самые проблемные зоны. Карта

Киев в четверг утром, 25 июня, сковали масштабные пробки. Водителям было трудно проехать как в центре города, так и на окраинах.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в пробках остановились проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Академика Палладина, Степана Бандеры, Кольцевая дорога, улицы Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко, Семена Скляренко, Бондарская, Кирилловская, Копылевская, Сырецкая.

В центре следует объехать бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, проспект Победы, улицы Бассейную, Круглоуниверситетскую, Большую Житомирскую, Крещатик, Михаила Грушевского, Лаврскую, Набережно-Крещатицкую. Также пробки сковали Петровскую аллею, Владимирский спуск, Бессарабскую площадь, Набережное шоссе.

Похожая ситуация наблюдалась и на Северном мосту. На левом берегу лучше объехать проспекты Николая Бажана, Соборности, Юрия Гагарина, Броварский, Освободителей, Романа Шухевича, бульвар Перова, улицы Миропольскую, Оноре де Бальзака.

Пробки в Киеве 25 июня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Пробки в Киеве 25 июня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Пробки в Киеве 25 июня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.