Киев сковали масштабные пробки: определены самые проблемные зоны. Карта
Киев в четверг утром, 25 июня, сковали масштабные пробки. Водителям было трудно проехать как в центре города, так и на окраинах.
OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).
Так, в пробках остановились проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Академика Палладина, Степана Бандеры, Кольцевая дорога, улицы Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко, Семена Скляренко, Бондарская, Кирилловская, Копылевская, Сырецкая.
В центре следует объехать бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, проспект Победы, улицы Бассейную, Круглоуниверситетскую, Большую Житомирскую, Крещатик, Михаила Грушевского, Лаврскую, Набережно-Крещатицкую. Также пробки сковали Петровскую аллею, Владимирский спуск, Бессарабскую площадь, Набережное шоссе.
Похожая ситуация наблюдалась и на Северном мосту. На левом берегу лучше объехать проспекты Николая Бажана, Соборности, Юрия Гагарина, Броварский, Освободителей, Романа Шухевича, бульвар Перова, улицы Миропольскую, Оноре де Бальзака.
Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.