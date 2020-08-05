Киев сковали масштабные пробки: куда ехать не стоит. Карта

Киев в среду утром, 5 августа, сковали масштабные пробки. Водителям было трудно проехать как в центре столицы, так и на ее окраинах.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Отрадный, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, улицы Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Юрия Ильенко, Богатырскую.

Пробки в Киев 5 августа Скриншот

Пробки в Киев 5 августа Скриншот

Пробки в Киев 5 августа Скриншот

В центре остановились проспект Победы, бульвары Дружбы Народов, Тараса Шевченко, улицы Жилянская, Бассейная, Большая Житомирская, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Римбальська, Петровская аллея, Бессарабская площадь, а также Набережное шоссе. Похожая ситуация наблюдалась и на Гаванском мосту.

Пробки в Киев 5 августа Скриншот

Пробки в Киев 5 августа Скриншот

На левом берегу пробки сковали улицы Строителей, Миропольскую, Раисы Окипной, проспекты Николая Бажана, Юрия Гагарина, Петра Григоренко, Днепровскую набережную, Бориспольское шоссе.

Пробки в Киев 5 августа Скриншот

Пробки в Киев 5 августа Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.