Киев сковали масштабные пробки. Карта "самых горячих" зон

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 10:23, 27.08.2020

Киев в четверг утром, 27 августа, сковали масштабные пробки. Они наблюдались как в центре, так и на окраинах столицы.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, заторы в Киеве сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Академика Палладина, Степана Бандеры, улицы Вадима Гетьмана, Богатырскую.

Пробки на правом берегу Киева
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Правый берег столицы остановился
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В центре остановились проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, улицы Николая Гринченко, Большая Васильковская, Жилянская, Бассейная, Большая Житомирская, Михаила Грушевского, Петровская аллея, Владимирский спуск, Набережное и Надднепрянское шоссе. Похожая ситуация наблюдалась и на мостах Дарницком, Патона, Северном.

В центре Киева авто не могли проехать из-за пробок
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Пробки сковали столичные мосты
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На левом берегу пробки сковали проспекты Николая Бажана, Соборности, Юрия Гагарина, Броварский, Бориспольское шоссе и улицу Братиславскую.

Пробки на левом берегу Киева
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Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего столица останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.

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