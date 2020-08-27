Киев сковали масштабные пробки. Карта "самых горячих" зон

Киев в четверг утром, 27 августа, сковали масштабные пробки. Они наблюдались как в центре, так и на окраинах столицы.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, заторы в Киеве сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Академика Палладина, Степана Бандеры, улицы Вадима Гетьмана, Богатырскую.

Пробки на правом берегу Киева Скриншот

Правый берег столицы остановился Скриншот

В центре остановились проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, улицы Николая Гринченко, Большая Васильковская, Жилянская, Бассейная, Большая Житомирская, Михаила Грушевского, Петровская аллея, Владимирский спуск, Набережное и Надднепрянское шоссе. Похожая ситуация наблюдалась и на мостах Дарницком, Патона, Северном.

В центре Киева авто не могли проехать из-за пробок Скриншот

Пробки сковали столичные мосты Скриншот

На левом берегу пробки сковали проспекты Николая Бажана, Соборности, Юрия Гагарина, Броварский, Бориспольское шоссе и улицу Братиславскую.

Пробки на левом берегу Киева Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего столица останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.