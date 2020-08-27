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Киев сковали масштабные пробки. Карта "самых горячих" зон

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
2,8 т.
Киев сковали масштабные пробки

Киев сковали масштабные пробки.

Киев в четверг утром, 27 августа, сковали масштабные пробки. Они наблюдались как в центре, так и на окраинах столицы.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, заторы в Киеве сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Академика Палладина, Степана Бандеры, улицы Вадима Гетьмана, Богатырскую.

Пробки на правом берегу Киева

Пробки на правом берегу Киева Скриншот

Правый берег столицы остановился

Правый берег столицы остановился Скриншот

В центре остановились проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, улицы Николая Гринченко, Большая Васильковская, Жилянская, Бассейная, Большая Житомирская, Михаила Грушевского, Петровская аллея, Владимирский спуск, Набережное и Надднепрянское шоссе. Похожая ситуация наблюдалась и на мостах Дарницком, Патона, Северном.

В центре Киева авто не могли проехать из-за пробок

В центре Киева авто не могли проехать из-за пробок Скриншот

Пробки сковали столичные мосты

Пробки сковали столичные мосты Скриншот

На левом берегу пробки сковали проспекты Николая Бажана, Соборности, Юрия Гагарина, Броварский, Бориспольское шоссе и улицу Братиславскую.

Пробки на левом берегу Киева

Пробки на левом берегу Киева Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего столица останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.

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