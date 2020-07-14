Киев сковали масштабные пробки: карта "красных зон"

Киев во вторник утром, 14 июля, остановился в масштабных пробках. Водителям трудно было проехать как в центре столицы, так и на ее окраинах.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги города лучше объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, остановились проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Степана Бандеры, Кольцевая дорога, улицы Николая Гринченко, Вадима Гетьмана, Елены Телиги.

В центре пробки сковали проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, улицы Бассейную, Михаила Грушевского, Большую Житомирскую, Набережно-Крещатицкую, Петровскую аллею, Бессарабскую площадь, Набережное шоссе. Такая же ситуация наблюдалась и на мостах Северном, Патона.

На левом берегу остановились проспекты Романа Шухевича, Броварский, Соборности, улицы Оноре де Бальзака, Миропольская, Братиславская, а также бульвар Перова.

Пробки в Киеве 14 июля Infoportal.kiev.ua/Скриншот

Пробки в Киеве 14 июля Infoportal.kiev.ua/Скриншот

Пробки в Киеве 14 июля Infoportal.kiev.ua/Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.