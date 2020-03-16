Киев сковали масштабные пробки: какие улицы стоит объехать. Карта

Киев, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире, 16 марта сковали масштабные пробки. Водителям было трудно проехать как в центре столицы Украины, так и на окраинах.

OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps выяснил, какие улицы и проспекты стоит объехать, двигаясь по городу на авто (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В частности, пробки сковали проспекты Академика Палладина, Победы, Леся Курбаса, Любомира Гузара, Валерия Лобановского, Голосеевский, Степана Бандеры, Кольцевую дорогу, улицы Елены Телиги, Семена Скляренко, Куреневскую, Богатырскую.

Киев сковали масштабные пробки. Иллюстрация

В центре трудно было проехать по бульварам Леси Украинки, Тараса Шевченко, улицам Михаила Грушевского, Жилянской, Набережно-Рыбальской, Владимирскому спуску, Набережному шоссе.

Пробки также сковали мост Патона, а на левом берегу – проспекты Бажана и Броварский.

Карта пробок в Киеве 16 марта Скриншот

Карта пробок в Киеве 16 марта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.

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