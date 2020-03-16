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16 марта • обновлено в 10:23
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/ Жизнь столицы

Киев сковали масштабные пробки: какие улицы стоит объехать. Карта

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Киев, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире, 16 марта сковали масштабные пробки. Водителям было трудно проехать как в центре столицы Украины, так и на окраинах.

OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps выяснил, какие улицы и проспекты стоит объехать, двигаясь по городу на авто (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В частности, пробки сковали проспекты Академика Палладина, Победы, Леся Курбаса, Любомира Гузара, Валерия Лобановского, Голосеевский, Степана Бандеры, Кольцевую дорогу, улицы Елены Телиги, Семена Скляренко, Куреневскую, Богатырскую.

Киев сковали масштабные пробки. Иллюстрация

Киев сковали масштабные пробки. Иллюстрация

В центре трудно было проехать по бульварам Леси Украинки, Тараса Шевченко, улицам Михаила Грушевского, Жилянской, Набережно-Рыбальской, Владимирскому спуску, Набережному шоссе.

Пробки также сковали мост Патона, а на левом берегу – проспекты Бажана и Броварский.

Карта пробок в Киеве 16 марта

Карта пробок в Киеве 16 марта

Скриншот

Карта пробок в Киеве 16 марта

Карта пробок в Киеве 16 марта

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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