Киев сковали масштабные пробки: какие дороги стоит объехать. Карта

Киев во вторник утром, 10 марта, сковали масштабные пробки. Водителям было трудно проехать как в центре города, так и на окраинах.

OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps выяснил, какие улицы столицы Украины лучше объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Киев сковали масштабные пробки. Иллюстрация

Так, пробки сковали проспекты Академика Палладина, Победы, Леся Курбаса, Валерия Лобановского, Голосеевский, Воздухофлотский, улицы Вадима Гетьмана, Борщаговскую, а также Кольцевую дорогу.

Похожая ситуация наблюдалась на улицах Юрия Ильенко, Щусева, Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской и проспекте Степана Бандеры.

Пробки в Киеве 10 марта. Карта Скриншот

Пробки в Киеве 10 марта. Карта Скриншот

В центре трудно было проехать по бульварам Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицам Саксаганского, Жилянской, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкой, а еще по Петровской аллеей, Набережному шоссе.

Пробки в Киеве 10 марта. Карта Скриншот

Пробки сковали и Северный, Гаванский и мост Патона. А на левом берегу такая ситуация наблюдалась на проспектах Бажана, Соборности, Броварском, Освободителей, улицах Братиславской и Кубанской Украины, а еще на Дарницком шоссе.

Пробки в Киеве 10 марта. Карта Скриншот

Пробки в Киеве 10 марта. Карта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.

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