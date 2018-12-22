Киев сковали 9-балльные пробки и десятки аварий: карта ДТП

В Киеве 22 декабря, в последний рабочий день перед затяжными выходными, на дорогах образовались огромные пробки. По состоянию на 15:30, они оценивались в 9 баллов, а количество аварий превысило 20.

Согласно с данными Google-карт, ситуация осложнена еще на въездах и выездах из столицы. На Кольцевой дороге произошло сразу три ДТП, что фактически парализовало движение.

ДТП в Киеве Google-карты

Путешественникам стоит учитывать, что на подъезде к аеропорту Киев, на Воздухофлотском проспекте, также произошла авария.

Google-карты

Самые серьезные затруднения движения наблюдаются в центре города, где "красным" отмечены абсолютно все улицы.

Из всех мостов с левого на правый берег самым свободным оказался Северный. Относительно свободно также можно проехать по Дарницкому.

На левобережной части столицы ситуация с авариями не лучше — там их произошло шесть. Так, ДТП произошли на ул. Анны Ахматовой, две на Днепровской набережной, на ул. Никольско-Слободской, Броварском проспекте и Магнитогорской улице.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве с субботы, 22 декабря, ожидается незначительное потепление и осадки. Снег и дождь будут сопровождать киевлян до окончания затяжных выходных.

В ночь на понедельник, который в этом году у украинцев тоже является выходным, прогнозируется снижение температуры до -3 градусов и смена дождя снегом. Такая погода продержится до конца суток 24 декабря.