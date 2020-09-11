Киев с 14 сентября переходит в "оранжевую" зону карантина: что изменится

Марина Лисничук Жизнь столицы 10:40, 11.09.2020 Обновлено: 11:13, 11.09.2020

Киев попал в "оранжевую" зону адаптивного карантина из-за регистрации за последние семь дней более сотни случаев коронавируса на 100 тысяч населения в сутки. Поэтому с понедельника, 14 сентября, в городе будут действовать новые запреты.

Соответствующее решение, просмотрев разделение страны на эпидемические зоны, приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. OBOZREVATEL напоминает ограничения, которых отныне должны придерживаться киевляне и гости столицы.

Какие ограничения будут действовать в Киеве

На внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 10 сентября было решено, что новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00 часов 00 минут 14 сентября и в течение следующих двух недель.

Так, во всех регионах независимо от цвета уровня эпидемической опасности в первую очередь установлены ограничения "зеленой" зоны и всех предыдущих уровней.

В общественных местах в Киеве нужно носить маски и соблюдать дистанцию

"Зеленая зона" предусматривает:

  • пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

  • проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

  • работу кинотеатров с заполнением на 50%;

  • перевозки пассажиров при наличии сидячих мест.

В "оранжевой" зоне карантина, в которую попала и столица, соответственно, действуют запреты, предусмотренные этим цветом эпидемической опасности + ограничения "желтой" зоны.

Киев отнесли к "оранжевой" зоне карантина
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Что запрещено в Киеве с 14 сентября:

  • посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного характера;

  • деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;

  • деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

  • плановые госпитализации в больницах;

  • работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

  • прием новых изменений в детские лагеря;

  • действуют ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3144 – выявлены за минувшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 3076 человек, а 67 005 пациентов полностью побороли болезнь.

  • В Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Такое решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Эпидемиологические уровне установлены на 14 дней.

  • Нацполиция и Госпродспоживслужба будут принимать меры государственного реагирования в случае выявления фактов невыполнения местными органами власти противоэпидемических мероприятий на территории "красных" зон.

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