Киев с 14 сентября переходит в "оранжевую" зону карантина: что изменится

Киев попал в "оранжевую" зону адаптивного карантина из-за регистрации за последние семь дней более сотни случаев коронавируса на 100 тысяч населения в сутки. Поэтому с понедельника, 14 сентября, в городе будут действовать новые запреты.

Соответствующее решение, просмотрев разделение страны на эпидемические зоны, приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. OBOZREVATEL напоминает ограничения, которых отныне должны придерживаться киевляне и гости столицы.

Какие ограничения будут действовать в Киеве

На внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 10 сентября было решено, что новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00 часов 00 минут 14 сентября и в течение следующих двух недель.

Так, во всех регионах независимо от цвета уровня эпидемической опасности в первую очередь установлены ограничения "зеленой" зоны и всех предыдущих уровней.

"Зеленая зона" предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

работу кинотеатров с заполнением на 50%;

перевозки пассажиров при наличии сидячих мест.

В "оранжевой" зоне карантина, в которую попала и столица, соответственно, действуют запреты, предусмотренные этим цветом эпидемической опасности + ограничения "желтой" зоны.

Что запрещено в Киеве с 14 сентября:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного характера;

деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и т. д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых изменений в детские лагеря;

действуют ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3144 – выявлены за минувшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 3076 человек, а 67 005 пациентов полностью побороли болезнь.

В Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Такое решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Эпидемиологические уровне установлены на 14 дней.

Нацполиция и Госпродспоживслужба будут принимать меры государственного реагирования в случае выявления фактов невыполнения местными органами власти противоэпидемических мероприятий на территории "красных" зон.

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