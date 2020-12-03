Киев резко поднялся в рейтинге индекса загрязнения воздуха

В Киеве снова фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха. Показатели превышают норму почти в 3 раза.

По состоянию на 15:20 3 декабря, столица находилась на 13 месте в мировом рейтинге. Уровень загрязнения воздуха в городе описывался как нездоровый (Unhealthy), свидетельствуют данные ресурса IqAir (чтобы увидеть рейтинги, доскролльте вниз).

Индекс качества воздуха в Киеве находится на уровне 152 единицы при норме в 50. Содержание пыли и вредных выбросов составляет 57,6 микрограмм на кубический метр.

Украинская столица в рейтинге оказались между иранским Тегераном и хорватским Загребом.

Эксперты ресурса советуют закрывать окна, а на улицу выходить в масках. Обострение аллергии возможно у предрасположенных к ней людей.

Качество воздуха в Киеве резко ухудшилась Иqair

Самая худшая ситуация в Киеве на бульваре Перова и улице Чернобыльской.

Худшая ситуация с чистотой воздуха на бульваре Перова Иqair

Ухудшение качества воздуха в Киеве началось с понедельника, 1 декабря. Тогда показатель начал расти одновременно с похолоданием в стране. Показатели 1 декабря составили 63 пункта, а вчера были 92 пункта при норме в 50.

Индекс качества воздуха последние три дня ухудшается Иqair

Характер погоды 3 декабря не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Об этом сообщили в ЦГО им. Бориса Срезневского.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, почему качество воздуха в Киеве ухудшается с конца ноября. Все из-за природного явления, когда в атмосфере формируется слой, который задерживает продукты горения.