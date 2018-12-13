Вторые сутки снегопада в Киеве: город скован пробками и авариями

В Киеве в четверг, 13 декабря, снегопады привели к серьезным затруднениям движения. Трафик осложнен не только пробками, а и многочисленными авариями.

По состоянию на 10:45, проблемы с движением оценивались в 4 балла. Как сообщил советник главы КГГА Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook, за сутки в городе выпало 26 сантиметров снега, однако коммунальным службам удается оперативно расчищать магистрали.

Несмотря на отсутствие сильного гололеда, количество аварий и "красных" зон остается большим. Так, по состоянию на 11:30, сильные затруднения движения наблюдались на Кольцевой дороге, где произошло два ДТП.

Добраться до Киева из пригорода сложно не только на личном, а и на общественном транспорте. Как сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці", около поселка Кливдиево дерево упало на линию электропередач, что парализовало движение на железной дороге. Кроме электричек, задерживаются и поезда дальнего следования.

Снегопад в Киеве

"Это коснулось поездов "Ковель — Киев", "Киев — Перемышль" и "Львов — Киев", — уточнили представители перевозчика.

На проспекте Победы пробка начиналась от станции метро "Житомирская" и продолжалась почти до "Берестейской", где произошла авария. Оттуда свободно можно двигаться до пересечения с улицей Вячеслава Чорновола, но дальше автомобилистов ждет затяжной затор с переходом на бульвар Тараса Шевченко.

Снегопад в Киеве Facebook КГГА

Путешественникам стоит учесть, что дорога к аэропорту "Киев" осложнена небольшими тянучками на Воздухофлотском проспекте. Кроме этого, из-за аварии было заблокировано движение троллейбуса №27, который курсирует от станции метро "Почайна" до Киев-Волынского.

Но даже добравшись вовремя до аэропорта можно не улететь — в связи со сложными погодными условиями задержали несколько рейсов.

В центре Киева буквально парализованными были улицы Богдана Хмельницкого, Прорезная и Софийская. На Крещатике есть небольшой затор возле здания КГГА, однако дальше водители могут ехать свободно до Европейской площади.

Мосты с правого на левый берег традиционно перегружены. На мосту Патона, где уже почти месяц длится ремонт, затор тянется на несколько километров. Дарницкий, Южный, Северный и мост Метро едут со значительными затруднениями.

На левом берегу транспорт движется в основном свободно, но есть небольшие затруднения на Бориспольском шоссе.

Как писал OBOZREVATEL, сложные погодные условия продолжаются с утра 12 декабря. В связи с этим столичные власти пошли на радикальные меры и запретили движение крупногабаритного транспорта. Эта мера предосторожности будет действовать до окончания снегопадов.

Кроме того, всех автомобилистов предупредили, что машины, припаркованные в неположенном месте или мешающие снегоуборочной технике, будут эвакуировать.