Киев предупредили о критическом загрязнении воздуха: ситуация ухудшается

Уровень загрязнения воздуха в Киеве, который превышает норму в 5-6 раз, будет расти до 18 июня.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС на официальном сайте, метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, наблюдаются в городе с 8 июня.

Согласно данным с постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах:

улицы Скляренко;

Оболонского проспекта;

Бессарабской площади;

Демеевской площади.

Иллюстрация. Критическое загрязнение воздуха в Киеве itc.ua

"Такие метеорологические условия, по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) воздержатся в Киеве до 18 июня", – сказано в сообщении пресс-службы.

Результаты исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13:00 14 июня в Киеве dsns.gov.ua

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