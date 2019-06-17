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Киев предупредили о критическом загрязнении воздуха: ситуация ухудшается

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Уровень загрязнения воздуха в Киеве, который превышает норму в 5-6 раз, будет расти до 18 июня.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС на официальном сайте, метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, наблюдаются в городе с 8 июня.

Согласно данным с постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах:

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  • улицы Скляренко;

  • Оболонского проспекта;

  • Бессарабской площади;

  • Демеевской площади.

Иллюстрация. Критическое загрязнение воздуха в Киеве

Иллюстрация. Критическое загрязнение воздуха в Киеве

itc.ua

"Такие метеорологические условия, по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) воздержатся в Киеве до 18 июня", – сказано в сообщении пресс-службы.

Результаты исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13:00 14 июня в Киеве

Результаты исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13:00 14 июня в Киеве

dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномально повышенная температура, воздух будет прогреваться выше 30 градусов. Ранее врач дал украинцам советы, как пережить адскую жару.

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Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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погодаГосЧС
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это Путин виноват!!!
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Почему обоз не пишет "Хуев" ? как велели хозяева.
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