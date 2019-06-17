Киев предупредили о критическом загрязнении воздуха: ситуация ухудшается

Уровень загрязнения воздуха в Киеве, который превышает норму в 5-6 раз, будет расти до 18 июня.
Как сообщает пресс-служба ГосЧС на официальном сайте, метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, наблюдаются в городе с 8 июня.
Согласно данным с постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах:
улицы Скляренко;
Оболонского проспекта;
Бессарабской площади;
Демеевской площади.
Иллюстрация. Критическое загрязнение воздуха в Киеве
itc.ua
"Такие метеорологические условия, по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) воздержатся в Киеве до 18 июня", – сказано в сообщении пресс-службы.
Результаты исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13:00 14 июня в Киеве
dsns.gov.ua
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