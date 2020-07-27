Киев после выходных остановился в пробках: где трудно проехать. Карта

Киев в понедельник утром, 27 июля, сковали пробки. Наиболее сложно водителям было проехать на правом берегу, в частности, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Академика Палладина, Воздухофлотский, улицы Елены Телиги, Богатырскую.

В центре остановились бульвар Тараса Шевченко, улицы Жилянская, Набережно-Крещатицкая, Владимирский спуск, Петровская аллея, Набережное шоссе.

На левом берегу трудно было проехать по Центральной улице и проспекту Николая Бажана.

Пробки в Киев 27 июля Скриншот

Пробки в Киев 27 июля Скриншот

Пробки в Киев 27 июля Скриншот

Пробки в Киев 27 июля Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.