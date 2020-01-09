Киев после снежной ночи застрял в пробках: какие улицы стоит объехать

В Киеве в ночь на 9 января пошел мелкий снег. Поэтому уборочная выехала на дороги, а машины застряли в пробках.
OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps составил список дорог, которые следует объехать, двигаясь на авто по городу (чтобы посмотреть фото и карту, доскролльте до конца страницы).
Среди них оказались: проспекты Победы, Леся Курбаса и Валерия Лобановского, а также улица Жилянская и бульвар Тараса Шевченко.
В Киеве в ночь на 9 января пошел мелкий снег
Facebook/"Киевавтодор"
Пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook написала, что для очистки дорог было задействовано около сотни единиц снегоуборочной техники.
Проезжие части и тротуары обрабатывали посыпочными средствами, а бригады ручной уборки очищали остановки транспорта.
Поэтому уборочная выехала на дороги, а машины застряли в пробках
Facebook/"Киевавтодор"
В Киеве в ночь на 9 января пошел мелкий снег
Facebook/"Киевавтодор"
Поэтому уборочная выехала на дороги, а машины застряли в пробках
Facebook/"Киевавтодор"
В Киеве в ночь на 9 января пошел мелкий снег
Facebook/"Киевавтодор"
Поэтому уборочная выехала на дороги, а машины застряли в пробках
Facebook/"Киевавтодор"
Как сообщал OBOZREVATEL, Киев каждое утро и вечер заполняют масштабные пробки, которые с первыми снегами становятся все больше и больше. Появилось потрясающее видео с высоты птичьего полета.
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