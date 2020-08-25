Киев после праздничных выходных остановился в масштабных пробках. Карта

Киев после праздничных выходных остановился в масштабных пробках.

Киев во вторник утром, 25 августа, после длительных праздничных выходных остановился в масштабных пробках. К тому же ситуацию на дорогах осложнили значительные дожди.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие улицы и проспекты столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки в Киеве сковали Кольцевую дорогу, проспекты Науки, Голосеевский, Валерия Лобановского, Отрадный, Воздухофлотский, Степана Бандеры, улицы Академика Заболотного, Николая Гринченко, Вадима Гетьмана, Богатырскую, Дегтяревскую, Юрия Ильенко.

Правый берег Киева остановился в пробках Скриншот

На правом берегу столицы – масштабные пробки Скриншот

В центре остановились проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, улицы Жилянская, Саксаганского, Михаила Грушевского, Большая Житомирская, Набережно-Крещатицкая, Петровская аллея. Похожая ситуация наблюдалась и на мостах Дарницком, Патона и Северном.

Пробки в центре столицы Скриншот

В Киеве остановились мосты Скриншот

На левом берегу пробки сковали проспекты Николая Бажана, Соборности, Юрия Гагарина, Броварский, Бориспольское и Дарницкое шоссе, Днепровскую набережную.

Пробки сковали левый берег столицы Скриншот

Пробки в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, столица останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.

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