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14 мая • обновлено в 16:34
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Киев после ослабления карантина сковали масштабные пробки: как объехать. Карта

2.5т
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Киев 14 мая, после небольшого ослабления карантина, введенного из-за распространения коронавируса COVID-19, сковали масштабные пробки. На это также повлияло то, что метро осталось закрытым.

Пробки наблюдались как в центре, так и на окраинах города. OBOZREVATEL с помощью Google Maps узнал, какие улицы следует объехать водителям, чтобы не потратить слишком много времени.

Так, пробки сковали Кольцевую дорогу, улицы Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, проспекты Валерия Лобановского, Голосеевский.

Киев после ослабления карантина сковали масштабные пробки. Иллюстрация

Киев после ослабления карантина сковали масштабные пробки. Иллюстрация

В центре водителям следует объехать проспект Победы, бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицы Жилянскую, Михаила Грушевского, Институтскую, Крещатик. Также много времени можно потерять, двигаясь по Набережному шоссе, улице Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской.

Пробки также наблюдались на Северном и Гаванском мостах. На левом берегу стоит объехать проспекты Соборности, Николая Бажана, Освободителей, Броварской и Перова, а еще улицы Миропольскую, Оноре де Бальзака и Карла Маркса.

Карта пробок в Киеве 14 мая

Карта пробок в Киеве 14 мая

Скриншот

Карта пробок в Киеве 14 мая

Карта пробок в Киеве 14 мая

Скриншот

Карта пробок в Киеве 14 мая

Карта пробок в Киеве 14 мая

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 12 мая стартовал первый этап смягчения карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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