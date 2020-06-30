Киев после длинных выходных остановился в пробках: какие улицы надо объехать. Карта

Киев во вторник, 30 июня, после трехдневных выходных сковали масштабные пробки. Остановились как дороги в центре столицы, так и на окраинах.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие улицы и проспекты города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Степана Бандеры, улицы Васильковскую, Новую, Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко.

Пробки в Киеве 30 июня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

В центре остановились бульвар Тараса Шевченко, улицы Жилянская, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, Парковая дорога, Петровская аллея, Владимирский спуск. Похожая ситуация наблюдалась на мосту Патона и Северном.

Пробки в Киеве 30 июня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

На левом берегу пробки сковали проспекты Романа Шухевича, Броварский, Юрия Гагарина, Соборности, Харьковское шоссе, бульвар Перова, а также улицы Оноре де Бальзака, Братиславскую, Миропольскую.

Пробки в Киеве 30 июня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.