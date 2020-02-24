Киев "поплыл" из-за сильных ливней: появилось видео потопа

В понедельник утром, 24 февраля, Киев затопило водой. На одной из улиц причиной стала неисправная канализация, на многих других – сильный дождь со снегом.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. В сети опубликовали соответствующие видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, из-за непогоды была полностью затоплена улица Владимира Брожко. А вот из-за проблем с канализацией "потоп" наблюдался недалеко от станции метро "Сырец". По словам местных жителей, здесь такое случалось довольно часто, когда осадки были чуть больше нормы.

Киев "поплыл" из-за сильных ливней и неисправной канализации

Как сообщал OBOZREVATEL, потоп в киевском ТРЦ Ocean Plaza случился из-за прорыва теплосети на улице Антоновича, 174. В ЧП пострадали 10 человек, 7 из которых были госпитализированы.

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