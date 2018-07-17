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Киев "поплыл" из-за аномального ливня: опубликованы фото и видео

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Вечером, 17 июля, на некоторые районы Киева обрушился мощный ливень, из-за которого было затруднено движение транспорта.

Некоторые владельцы авто даже потеряли номера, пробираясь через потоп. Соответствующий снимок обнародовал "Киев оперативный" в Facebook.

Ливень в Киеве

OBOZREVATEL

Пользователи сети начали массово делиться фотографиями и видео затопленных улиц, где можно было намочить ноги до голени.

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Ливень в Киеве

OBOZREVATEL

"На Ревуцкого прошел дождик", – сказано в описании под видео "Киев оперативны". Также, мощный ливень затопил дорогу возле станции метро "Вырлица".

Ливень в Киеве

OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мощный ливень затопил Тернополь, из-за чего на некоторых улицах возникли "водопады".

Место
УкраинаКиев
Объект
погода
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