Киев "поплыл" из-за аномального ливня: опубликованы фото и видео

Вечером, 17 июля, на некоторые районы Киева обрушился мощный ливень, из-за которого было затруднено движение транспорта.
Некоторые владельцы авто даже потеряли номера, пробираясь через потоп. Соответствующий снимок обнародовал "Киев оперативный" в Facebook.
Ливень в Киеве
OBOZREVATEL
Пользователи сети начали массово делиться фотографиями и видео затопленных улиц, где можно было намочить ноги до голени.
Ливень в Киеве
OBOZREVATEL
"На Ревуцкого прошел дождик", – сказано в описании под видео "Киев оперативны". Также, мощный ливень затопил дорогу возле станции метро "Вырлица".
Ливень в Киеве
OBOZREVATEL
#Киевпотоп pic.twitter.com/vtYB68vLqu— Владимир Дудник (@VDudnyk84) 17 липня 2018 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мощный ливень затопил Тернополь, из-за чего на некоторых улицах возникли "водопады".