Киев попал в "желтую" зону карантина: что изменится

В Киеве с понедельника, 17 августа, начнет действовать карантин "желтой" зоны.

Дело в том, что в Украине изменили разделение на карантинные зоны. Соответствующий перечень с населенными пунктами опубликовал на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Ранее во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что именно предусматривает каждая из зон. Так, "зеленая", в которой Киев будет находиться до 17 августа, позволяет пребывания в общественных зданиях только в масках или респираторах, проведение массовых мероприятий при условии – не более одного человек на 5 кв.м, кинотеатры с заполненностью на 50%, а также перевозки пассажиров в общественном транспорте только в пределах сидячих мест.

В то же время "желтая" зона, куда столица попадет с 17 августа, предусматривает ограничения "зеленой", а также запрещает посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменили разделение на карантинные зоны, включив в "красную" некоторые районы и города во Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Одесской областях.