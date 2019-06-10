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/Жизнь столицы

Киев попал в топ самых перегруженных автомобилями городов

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Киев за 2018 год вошел в топ-20 самых загруженных автомобилями городов мира. Исследование дорожного трафика проводили в 403 городах.

Украинская столица заняла 13 место, на 12 оказался российский Санкт-Петербург, а возглавил список индийский Мумбаи, говорится в отчете аналитической компании TomTom.

Перегруженность дорог в Киеве составила 46%. Именно на столько процентов больше автомобилисты тратят на дорогу, чем она должна занимать без пробок.

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Самые напряженные часы для водителей – это с 8 до 9 утра и 17 до 18. Утром максимальное время задержки составило 26 минут, а вечером – 27. С 2017 трафик ухудшился на 2%.

Киев попал в топ самых перегруженных автомобилями городов

tomtom

Киев попал в топ самых перегруженных автомобилями городов

Наименее же загруженным оказался город Хай-Пойнт в США, а на предпоследней позиции разместился Кадис (Испания).

Как писал OBOZREVATEL, зимой 2019 столица Украины возглавила рейтинг самых бюджетных европейских городов для туристов. Всего же в перечень портала InStyle вошли десять городов Европы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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