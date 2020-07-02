Киев побил пять температурных рекордов за месяц

В Киеве с 10 по 12 июня были побиты целых пять температурных рекордов.

Об этом написала пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на своем сайте. Отмечается, что хотя первые четыре дня июня в городе были "весенними", месяц в целом оказался жарким.

"Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла +21,7°С, что на 3,5°С выше климатической нормы. По рейтингу самых теплых за 140 лет нынешний июнь занял шестое место", – говорится в сообщении.

Отмечается, что целых восемь дней в месяце были с максимальной температурой выше +30,0°С. Холоднее всего в столице было 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,5°С, а жарче всего – 11 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3°С.

В то же время осадков в этом месяце на проспекте Науки, 37, выпало 49 мм или 68% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что июль начнется и завершится дождями, а в течение месяца будет и жара, и холод.