Киев перед выходными остановился в масштабных пробках: где не проехать. Карта

Киев в пятницу вечером, 5 июня, сковали очень большие пробки. Похожая ситуация наблюдалась в столице перед выходными довольно часто, однако в этот раз ее "усложнили" еще и грядущие Зеленые праздники (Троица), которые будут отмечать 7 июня.

Автомобили украинцев, которые начали массово готовиться к трем выходным, 6-8 июня, заставили остановиться как центральные дороги Киева, так и окрестности. OBOZREVATEL с помощью сервиса Infoportal узнал, какие улицы города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, крупнейшие пробки сковали улицы Академика Заболотного, Васильковскую, Саперно-Слободскую, Вадима Гетьмана, Данила Щербакивского, Академика Туполева, Стеценко, Дегтяревскую, Александра Довженко, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, а также проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Науки, Академика Палладина и Победы, Кольцевую дорогу.

Киев перед выходными остановился в масштабных пробках. Иллюстрация

Похожая ституация наблюдалась и на улицах Новоконстантиновской, Семена Скляренко, Богатырской, проспектах Героев Сталинграда, Степана Бандеры.

В центре остановились бульвары Дружбы Народов, Леси Украинки, Тараса Шевченко, улицы Саксаганского, Крещатик, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкая, Парковая дорога, Петровская аллея, Набережное шоссе.

Больших пробок на мостах столицы и левом берегу не наблюдалось. Однако следует все же объехать проспекты Броварский, Николая Бажана, улицу Миропольскую.

Пробки в Киеве 5 июня Скриншот

Пробки в Киеве 5 июня Скриншот

Пробки в Киеве 5 июня Скриншот

Пробки в Киеве 5 июня Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.