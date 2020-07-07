"Киев-Пассажирский" остался без МАФов: необычное фото поразило сеть

Сеть поразило фото столичного вокзала станции "Киев-Пассажирский" без МАФов.

Соответствующий снимок разместил 7 июля журналист, блогер Александр Рудоманов на своей странице в Facebook. Кадр за семь часов публикации собрал более 1,3 тысячи лайков и почти 300 комментариев.

"Кстати, все видели "Киев-Пассажирский" без МАФов? Как вам?" – написал он.

Пользователи сети начали активно комментировать пост. Некоторые из них были довольны такими изменениями, а некоторые – возмущены.

"Оказывается, у нас красивый вокзал", "Красота", "Сделал мой день!!!", "А есть где?", "Унылая бетонная коробка", "Это победа!", "Рай на земле существует!", "Класс!!", "Он такой лысый", "Мертвая Зона. Не очень...", "Ого, а так можно было?? Даже захотелось куда-то уехать", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравнили старое черно-белое фото центрального железнодорожного вокзала в Киеве и новый цветной снимок этой же локации.