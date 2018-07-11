Киев парализовали пробки: опубликована карта "красных" улиц

В Киеве 11 июля в связи с погодными условиями и перекрытием дорог из-за митинга движение транспорта сковали пробки.
Сильнее всего это коснулась центра города ― автомобили там вынуждены ехать со скоростью 10-15 км/час. Согласно данным Google карт, подъезд к центральной части Киева затруднен еще от Воздухофлотского проспекта и улицы Жилянской.
Немного лучше ситуация на проспекте Победы: там с небольшими "красными" участками можно доехать до ст. м. "Политехнический институт". Однако оттуда тоже начинается пробка, которая тянется до бульвара Тараса Шевченко и переходит в Бессарабскую площадь.
Проехать по бульвару Леси Украинки без ограничений можно только в противоположную от центра сторону.
Совсем не двигается транспорт в районе так называемого правительственного квартала ― там движение перекрыто участниками протеста.
Движение авто на Подоле тоже значительно затруднено.
Путешественникам стоит учесть, что дорога к аэропорту "Киев" им. Сикорского и центральному железнодорожному вокзалу тоже не будет быстрой.
Нелегко будет выехать из левого на правый берег по мосту Патона и Дарницкому мосту.
Также частично тянется Южный мост.
А вот Северный мост почти свободен.
Как писал OBOZREVATEL, названа сумма, необходимая для ремонта всех дорог в Украине.
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