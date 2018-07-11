Киев парализовали пробки: опубликована карта "красных" улиц

В Киеве 11 июля в связи с погодными условиями и перекрытием дорог из-за митинга движение транспорта сковали пробки.

Сильнее всего это коснулась центра города ― автомобили там вынуждены ехать со скоростью 10-15 км/час. Согласно данным Google карт, подъезд к центральной части Киева затруднен еще от Воздухофлотского проспекта и улицы Жилянской.

Немного лучше ситуация на проспекте Победы: там с небольшими "красными" участками можно доехать до ст. м. "Политехнический институт". Однако оттуда тоже начинается пробка, которая тянется до бульвара Тараса Шевченко и переходит в Бессарабскую площадь.

Проехать по бульвару Леси Украинки без ограничений можно только в противоположную от центра сторону.

Совсем не двигается транспорт в районе так называемого правительственного квартала ― там движение перекрыто участниками протеста.

Движение авто на Подоле тоже значительно затруднено.

Путешественникам стоит учесть, что дорога к аэропорту "Киев" им. Сикорского и центральному железнодорожному вокзалу тоже не будет быстрой.

Нелегко будет выехать из левого на правый берег по мосту Патона и Дарницкому мосту.

Также частично тянется Южный мост.

А вот Северный мост почти свободен.

Как писал OBOZREVATEL, названа сумма, необходимая для ремонта всех дорог в Украине.