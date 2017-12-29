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Киев парализовали огромные пробки 

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В Киеве в пятницу, 29 декабря, наблюдаются огромные заторы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

По состоянию на 15:00 уровень пробок в столице достиг 8 баллов.

Самые большие пробки образовались в центре города.

Движение затруднено по бульвару Тараса Шевченко, в районе станций метро "Золотые ворота", "Университет", "Площадь Льва Толстого".

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Также стоят улицы Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Мельникова. Машины едут со скоростью 5 км/час.

Кроме того, сложно проехать по бульварам Леси Украинки и Дружбы народов, а также по Набережному шоссе.

Как сообщал "Обозреватель", гигантскую пробку в Украине сняли с высоты птичьего полета.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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