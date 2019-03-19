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/Жизнь столицы

Киев парализовали многокилометровые пробки: карта "красных" участков

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В Киеве 19 марта большинство дорог сковали восьмибалльные пробки. Самые сильные затруднения образовались на мостах, в центре и на объездных путях перекрытого Шулявского моста.

На проспекте Победы автомобилисты стоят от метро "Берестейская" до "Шулявской", затем затор переходит на бульвар Шевченко. Также тянутся ул. Жилянская, Воздухофлотский проспект, ул. Дегтяревская и Мечникова.

Кроме этого, в центре города водители стоят на ул. Льва Толстого и Ярославовом Валу. На Подоле "красным" обозначен Владимирский спуск, Набережно-Крещатицкая, шоссе Набережное и ул. Константиновская.

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Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Google-карты

Среди мостов с правого на левый берег самые загруженные Патона и Дарницкий.

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Google-карты

На левом берегу пробки от Позняков до метро "Славутич", на Дарницком и Харьковском шоссе и ул. Миропольской.

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Google-карты

При въезде в Киев затруднения образовались на дорогах от Софиевской Борщаговки ‒ там водители движутся в многокилометровой тянучке.

Пробки в Киеве

Пробки в Киеве

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, 18 марта стало первым рабочим днем после перекрытия Шулявского моста. Все объездные дороги оказались скованными восьмибалльными пробками, а на некоторых участках затруднения движения были даже после часа пик.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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