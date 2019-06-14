Киев парализовали 10-балльные пробки: где не проехать

Вечером в пятницу, 14 июня, движение транспорта в Киеве парализовали многочисленные пробки.

Пробки в городе, согласно данным карт Google, достигают 10-балльной отметки. Кроме того, на дорогах произошло несколько ДТП.

Движение, в частности, затруднено на трех мостах, в районах метро "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Тараса Шевченко", "Золотые Ворота", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дружбы народов", "Шулявская".

Новости Киев попал в топ самых перегруженных автомобилями городов

Иллюстрация. Пробки Pexels

В пробках стоят улицы Богатырская, Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Новоконстантиновская, Электриков, проспекты Степана Бандеры и Героев Сталинграда.

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На левом берегу проблемным является движение возле станции метро "Гидропарк" и на проспекте Николая Бажана.

Пробки наблюдаются и на проспекте Победы, на улицах Вадима Гетьмана, Большой Кольцевой, Воздухофлотском проспекте, Николая Василенко, Академика Туполева, Набережном шоссе.

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Скриншот

Скриншот

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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 6 мая в утренний час пик возникли проблемы с движением на "красной" ветке метрополитена. Поезда останавливались посреди туннеля, а на станциях возникло столпотворение.

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