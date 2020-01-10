Киев ожидает совсем не зимняя погода: появился прогноз на выходные

В Киеве в субботу и воскресенье, 11 и 12 января, в Киеве будет совсем не зимняя погода. Температура не будет опускаться ниже нуля, время от времени будет идти снег с дождем.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Все время будет подниматься сильный ветер 7-12 м/с.

Так, 11 января все сутки будет идти снег с дождем. Ночная температура составит 0...+2 градуса, а дневная – до +3...+5.

Киев ожидает совсем не зимняя погода

В воскресенье, 12 декабря, будет сухо. Температура ночью будет аналогичной субботней, а днем ожидается +1...+3 градуса.

Прогноз погоды в Киеве Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине январь и февраль 2020 будут не слишком холодными. В то же время нас ждут температурные качели.

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