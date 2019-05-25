Киев отмечает День города: праздничная программа

Киев в воскресенье, 26 мая, будет праздновать День города. Для жителей и гостей столицы подготовили масштабную программу развлечений, которая будет действовать в разных районах напротяжении нескольких дней.

Гулять столица по случаю дня Киева начнет еще с 25 мая. С 9 до 17 часов можно принять участие в Парусной регате на 6-м причале Киевского речного вокзала. OBOZREVATEL собрал самые интересные события выходных, а полную программу праздничных мероприятий опубликовали в пресс-службе КГГА.

С 12 до 18 часов в Центральном парке культуры и отдыха на ул. Грушевского, 5, пройдет фестиваль национальных культур "Этнофест".

Любители уличной музыки с 12 до 22:00 смогут "зажечь" на фестивале Radioday в Мариинском парке.

На Певческом поле в этот день будет проходить фестиваль "Кобзареві джерела", а изюминкой вечера станет концерт популярного украинского исполнителя DZIDZO, который начнется на Контрактовой площади в 19:00.

DZIDZO Facebook Михайло Фома

Для любителей спорта и здорового образа жизни 26 мая пройдет самый известный беговой проект "Пробег под каштанами". Несколько тысяч участников пробегут по центру города, а все вырученные деньги передадут деткам с заболеваниями сердца.

Пробег под каштанами probeg.kiev.ua

Еще одним спортивным событием станет финал чемпионата Киева по семейному спорту на Крещатике (с 13 до 19:00).

Провести праздничный вечер по случаю 1537-летия украинской столицы можно в компании французского музыканта Дидье Маруани и группы Space Symphony и симфонического концерта. Легенда электронной музыки будет играть на Контрактовой площади с 20 до 22:00.

Как писал OBOZREVATEL, День Киева обычно отмечают в последние выходные дни мая. Первое празднование состоялось в конце мая 1982 года. Тогда отмечали 1500-летие города.

Уже с 1984 года начались регулярные вернисажи на Андреевском спуске. А в последнее воскресенье мая 1987 впервые был официально отмечен День Киева. Эту дату предложил журналист Вячеслав Лашук.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram