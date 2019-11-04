Так, друзья — сегодня будет большой и интересный фото-пост про Киев, в котором я недавно в очередной раз побывал. Я бывал в Киеве уже много десятков раз — снимал его и во время Евромайдана 2013-2014 года, и после, и просто много раз гулял по городу, посещая нетуристические места, вроде улицы Электриков, завода "Радикал" или Троещины, и показывал в блоге, как выглядел город во время выборов президента.

В эту поездку я решил изучить, что в центре Киеве осталось от совка. Город и Украина стремительно меняются, и перемены происходят в основном в лучшую сторону — но всё же островки совка ещё кое-где остались, и в сегодняшнем посте-фотопрогулке я покажу вам кое-что их них. А ещё скоро на моём ютуб-канале будет интересное видео о том, как Украина преодолевает советское прошлое и что киевляне думают про СССР, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — большая осенняя прогулка по Киеву и изучение остатков совка.

02. Свою прогулку по городу я начну, пожалуй, с дома в котором я остановился — во время путешествий я очень редко останавливаюсь в гостиницах, предпочитая им какое-нибудь атмосферное жильё, передающее дух города. В этот раз я снял квартиру на шестом этаже дореволюционного дома на Михайловском переулке. Вот так выглядит подъезд:

03. Вид из моего окна. Такой типичный киевский центр — смесь дореволюционных построек и послевоенных "сталинок". На заднем плане видна голубая башня Михайловского монастыря — площадь вокруг которого была одним из ключевых мест Евромайдана.

04. В чём проявляется совок в центральной части Киева? В том, что всё место за пределами своей квартиры жители не чувствуют "своим". Если подъезд и двор в моём доме были ещё более-менее аккуратными, то боковая стена ограды дома (за пределами двора) выглядела вот так. Граффити, мусор... Так происходит потому, что во многих странах бывшего совка (Украине, Беларуси, России) не существует нормальных домовладений, а за состояние подъезда и двора отвечают вороватые структуры под названием "ЖЭС" или "ЖЭК", работающие по принципу "всё вокруг колхозное, всё вокруг ничьё".

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05. При этом сами улицы могут выглядеть прилично и чисто — за их уборку отвечают другие городские службы.

06. Вот тоже проявление совковой бесхозяйственности — заброшенные здания в центре города, это тоже в районе Михайловского переулка. Выглядит так, словно попали в СССР образца 1950-го года.

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07. Двор заброшенного здания:

08. На заднем дворе стоит гора пластмассовых ящиков для стеклотары — полное ощущение, что они так и стоят здесь со времён СССР.

09. Впрочем, вероятно что здания скоро будут ремонтировать — на некоторых этажах уже убрали наполнитель между железобетонными балками перекрытий и проводят демонтажные работы по снятию старой штукатурки. Очень интересно, что здесь будет через несколько лет.

10. При этом совсем — чистота и красота, с которой очень диссонируют заброшенные здания, надеюсь их вскоре восстановят.

11. Уличный книжный рынок. Явление вроде бы чисто европейское и клёвое, но вот примерно половина книг здесь — та самая советская мусорная литература, которая тоннами стояла и годами пылилась в книжных полках обычных советских граждан.

12. Выходим на Майдан. Тут всё красиво, из остатков совка и совкового мышления — можно отметить оставшиеся застеклённые балконы для складирования поломанных лыж, драного кресла, мотора от стиральной машинки, трёхлитровых баллонов с какой-то засохшей землёй на дне и старых журналов — на боковой части дома в центре кадра как раз можно увидеть один такой скворечник.

13. А в остальном на Майдане и на Крещатике очень клёво и совсем не похоже на серый совок — открыто множество кафе с летними террасами, за которыми сидят улыбающиеся люди)

14. Кафе "Руккола" на первом этаже одного из зданий на Крещатике. В советское время эти помещения занимали всякие бесчисленные конторы, которые занимались только тем, что плодили бюрократию.

15. Крещатик прекрасен для прогулок в любую погоду)

16. Всякие уличные аттракционы. Если вы по этой шаткой лестнице долезете до верха — то получите 500 гривен ($20). У владельца аттракциона это отлично получается, а вот у публики что-то нет.

17. Возле здания Главпочтамта сейчас проходит выставка, посвященная вооруженным силам Украины — от древних веков и до наших дней. Два крайних правых стенда рассказывают про воинов добровольческих батальонов и про Силы Спецопераций Украины.

18. Магазин украинских сувениров на улице Прорезной:

19. Новый сувенирный магазин на Крещатике:

20. Секс-шоп:

21. Недорогое и очень вкусное сетевое кафе "Пузата Хата" — недавно открылась новая большая точка во дворах в Пассаже.

22. На выходных улица Крещатик становится полностью пешеходной — вечером здесь выступают всякие танцевальные ансамбли, некоторые весьма профессиональные.

23. А ещё здесь выступали представители какой-то протестантской церкви и агитировали вступать в их ряды. В Киеве любые массовые собрания — абсолютно легальны и не требуют никаких совковых "разрешений".

24. Дети фотографируются с крылышками ангела, рядом прохаживался дядька в таком же костюме.

25. А когда совсем стемнело — протестанты устроили концерт с виртуозной игрой на светящейся ударной установке.

26. В общем, совка в самом центре Киева осталось не так и много. Давайте ещё съездим на Подол и посмотрим, что там сейчас. Улицы Подола:

27. Объявления:

28. Островок совка остался здесь в районе Житнего рынка — который, по словам местных, не меняется уже лет двадцать или тридцать.

29. Бабушки, торгующие овощами:

30. Цветы:

31. Старая советская жигули-"копейка":

32. Старая советская жигули-"семерка" с кузовом "универсал" и привязанными к нему вениками:

33. Торговля сухофруктами:

34. При этом рядом с совковым рынком — весьма красивые и уютные дворики.

35. И уютные кафе. Киев — город контрастов)

36. Вечерняя подсветка зданий и колесо обозрения в районе Котрактовой площади:

37. Сквер возле памятника Григорию Сковороде.

38. Улица Сагайдачного:

39. Метро.

40. В киевском метро, кстати, весьма аккуратно и чисто.

Такие дела.

Как видите, в Киеве образца 2019 года остатков совка осталось не так и много — нужно привести в порядок отдельные места в центре города, реформировать совковые "ЖЭКи" — и Киев будет выглядеть не хуже любого крупного восточноевропейского города в составе Евросоюза.

А в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу, интересно.

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