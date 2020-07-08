Киев остановился в пробках: самая худшая ситуация на мостах. Карта

Киев в среду утром, 8 июля, остановился в масштабных пробках. Труднее всего было проехать по мостам и левому берегу.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, остановились проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Победы, Кольцевая дорога, улицы Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко, Дегтяревская, Елены Телиги. В центре пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицы Жилянскую и Крещатик.

Самой тяжелой была ситуация на мостах Гаванском, Северном, Патона, Метро, Русановском. На левом берегу остановились проспекты Броварский, Соборности, Юрия Гагарина, Николая Бажана, бульвар Перова, улицы Миропольская, Братиславская, Русановская набережная, а также Дарницкое и Харьковское шоссе.

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.