Киев остановился в пробках: на каких дорогах ситуация наихудшая. Карта
Киев во вторник утром, 18 августа, остановился в пробках. Крупнейшие из них наблюдались на правом берегу, в частности, и в центре.
OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).
Так, пробки в Киеве сковали Кольцевую дорогу, проспекты Валерия Лобановского, Голосеевский, Воздухофлотский, Степана Бандеры, улицы Вадима Гетьмана, Алексанра Довженко, Елены Телиги, Юрия Ильенко.
В центре остановились проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, Дружбы Народов, улицы Жилянская, Михаила Грушевского, Крещатик, Набережно-Крещатицкая, Петровская аллея, Парковая дорога, а также Набережное шоссе.
На левом берегу крупнейшие пробки наблюдались на улице Братиславской, Дарницком шоссе, проспекте Юрия Гагарина.
Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.