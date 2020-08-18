Киев остановился в пробках: на каких дорогах ситуация наихудшая. Карта

Киев во вторник утром, 18 августа, остановился в пробках. Крупнейшие из них наблюдались на правом берегу, в частности, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки в Киеве сковали Кольцевую дорогу, проспекты Валерия Лобановского, Голосеевский, Воздухофлотский, Степана Бандеры, улицы Вадима Гетьмана, Алексанра Довженко, Елены Телиги, Юрия Ильенко.

Пробки на правом берегу Киева Скриншот

Правый берег Киева сковали пробки Скриншот

В центре остановились проспект Победы, бульвары Тараса Шевченко, Леси Украинки, Дружбы Народов, улицы Жилянская, Михаила Грушевского, Крещатик, Набережно-Крещатицкая, Петровская аллея, Парковая дорога, а также Набережное шоссе.

Пробки в центре Киева Скриншот

На левом берегу крупнейшие пробки наблюдались на улице Братиславской, Дарницком шоссе, проспекте Юрия Гагарина.

Пробки в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.