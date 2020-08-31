Киев остановился в пробках. Карта дорог

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 12:01, 31.08.2020 Обновлено: 12:01, 31.08.2020

В Киеве утром 31 августа наблюдались значительные пробки. Водителям было трудно проехать как в центре столицы, так и на ее окраинах.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua выяснил, какие дороги города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть, карты, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки в Киеве сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Отрадный, Воздухофлотский, улицы Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги, Богатырскую.

Пробки на правом берегу Киева
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Правый берег столицы сковали пробки
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В центе остановились проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, улице Жилянская, Михаила Грушевского, Крещатик, Набережно-Крещатицкая, Петровская аллея. Похожая ситуация была и на Гаванском мосту.

Центр Киева остановился
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На левом берегу пробки сковали только улицу Светлую и проспект Юрия Гагарина.

Пробки на левом берегу Киева
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего столица останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.

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