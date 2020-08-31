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Киев остановился в пробках. Карта дорог

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
1,2 т.
Киев остановился в пробках

Киев остановился в пробках.

В Киеве утром 31 августа наблюдались значительные пробки. Водителям было трудно проехать как в центре столицы, так и на ее окраинах.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua выяснил, какие дороги города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть, карты, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки в Киеве сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Отрадный, Воздухофлотский, улицы Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги, Богатырскую.

Пробки на правом берегу Киева

Пробки на правом берегу Киева Скриншот

Правый берег столицы сковали пробки

Правый берег столицы сковали пробки Скриншот

В центе остановились проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, улице Жилянская, Михаила Грушевского, Крещатик, Набережно-Крещатицкая, Петровская аллея. Похожая ситуация была и на Гаванском мосту.

Центр Киева остановился

Центр Киева остановился Скриншот

На левом берегу пробки сковали только улицу Светлую и проспект Юрия Гагарина.

Пробки на левом берегу Киева

Пробки на левом берегу Киева Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего столица останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.

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