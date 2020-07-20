Киев остановился в пробках: каких дорог следует избегать. Карта

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 11:38, 20.07.2020

Киев в понедельник утром, 20 июля, сковали пробки. Наиболее сложно водителям было проехать на правом берегу, в том числе, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы лучше объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве остановились улицы Академика Заболотного, Елены Телиги, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Академика Палладина.

В центре самые большие пробки сковали улицы Жилянскую, Сечевых Стрельцов, Большую Житомирскую, Михаила Грушевского, Саперно-Слободскую, проспект Победы, Бессарабскую площадь, а также бульвары Тараса Шевченко, Дружбы Народов.

Похожая ситуация наблюдалась и на Южном мосту.

Пробки в Киеве
Скриншот/Infoportal.kiev.ua
Пробки в Киеве
Скриншот/Infoportal.kiev.ua
Пробки в Киеве
Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.

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Кияни Жизнь столицы

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