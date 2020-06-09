Киев остановился в пробках: какие дороги надо объехать. Карта

Киев во вторник утром, 9 июня, сковали пробки. Водителям было трудно проехать как в центре столицы, так и на ее окраинах.

OBOZREVATEL с помощью сайта Infoportal узнал, какие дороги города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в заторах остановились проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Академика Палладина, Победы, Степана Бандеры, улицы Академика Зболотного, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Щусева, Богатырская, а еще Кольцевая дорога.

Киев остановился в пробках. Иллюстрация

В центре следует объехать улицы Жилянскую, Михаила Грушевского, Бассейную, Петровскую аллею, бульвар Тараса Шевченко и Набережное шоссе. Сложная ситуация наблюдалась и на Северном, Гаванском мостах.

На левом берегу пробки сковали проспекты Бажана, Соборности, Броварский, Освободителей и улицу Братиславскую.

Пробки в Киеве 9 июня Скриншот

Пробки в Киеве 9 июня Скриншот

Пробки в Киеве 9 июня Скриншот

Пробки в Киеве 9 июня Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.