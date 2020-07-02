Киев остановился в пробках: где возникли сложности с проездом. Карта

Яра Дорош Жизнь столицы 10:20, 2.07.2020 Обновлено: 10:20, 2.07.2020

Киев в четверг утром, 2 июля, сковали пробки. Остановились как дороги в центре столицы, так и на окраинах.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие улицы и проспекты города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в столице остановились Кольцевая дорога, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Степана Бандеры, улицы Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги, Юрия Ильенко.

Пробки в Киеве 2 июля
Скриншот/Infoportal.kiev.ua
Пробки в Киеве 2 июля
Скриншот/Infoportal.kiev.ua

В центре пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы, Петровскую аллею, Владимирский спуск, Набережное шоссе, улицы Жилянскую, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкую. Похожая ситуация наблюдалась на Северном мосту.

Пробки в Киеве 2 июля
Скриншот/Infoportal.kiev.ua

На левом берегу остановились улица Братиславская, проспекты Романа Шухевича, Броварский, Николая Бажана.

Пробки в Киеве 2 июля
Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.

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