Киев остановился в пробках: где проехать почти невозможно. Карта

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 10:17, 24.07.2020

Киев в пятницу утром, 24 июля, сковали пробки. Они наблюдались в основном на правом берегу, в частности, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве остановились Кольцевая дорога, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Академика Палладина, улицы Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Юрия Ильенко.

В центре пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицы Жилянскую, Михаила Грушевского, Большую Житомирскую, Петровскую аллею, Набережное шоссе.

На левом берегу лучше не ехать по Братиславской улице и Дарницкому шоссе.

Пробки в Киев 24 июля
Скриншот
Пробки в Киев 24 июля
Скриншот
Пробки в Киев 24 июля
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.

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