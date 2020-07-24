Киев остановился в пробках: где проехать почти невозможно. Карта

Киев в пятницу утром, 24 июля, сковали пробки. Они наблюдались в основном на правом берегу, в частности, и в центре.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в Киеве остановились Кольцевая дорога, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Любомира Гузара, Академика Палладина, улицы Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Юрия Ильенко.

В центре пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицы Жилянскую, Михаила Грушевского, Большую Житомирскую, Петровскую аллею, Набережное шоссе.

На левом берегу лучше не ехать по Братиславской улице и Дарницкому шоссе.

Пробки в Киев 24 июля Скриншот

Пробки в Киев 24 июля Скриншот

Пробки в Киев 24 июля Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.