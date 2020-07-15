Киев остановился в масштабных пробках: ситуацию усложнило ДТП. Карта

Киев в среду утром, 15 июля, остановился в масштабных пробках. Ситуацию усложнило и ДТП на Надднепрянском шоссе.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги столицы следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки сковали проспекты Науки, Голосеевский, Валерия Лобановского, Воздухофлотский, Академика Палладина, Кольцевую дорогу, улицы Вадима Гетьмана, Елены Телиги, а также бульвар Вацлава Гавела.

В то же время наихудшая ситуация наблюдалась в центре Киева. Там остановились проспект Победы, улицы Жилянская, Борщаговская, Саксаганского, Льва Толстого, Ползунова, Василия Липковского, Кудряшова, бульвары Тараса Шевченко, Дружбы Народов.

Трудно было проехать и по Надднепрянскому шоссе. Как сообщил журналист OBOZREVATEL, там утром 15 июля произошло ДТП. Поэтому на дороге образовались пятикилометровая пробка со стороны станции метро "Выдубичи" и до моста Патона. Последний также остановился.

ДТП в Киеве 15 июля

ДТП в Киеве 15 июля

На левом берегу пробки наблюдались только на проспектах Бажана, Соборности, а также улице Светлой.

Пробки в Киеве 15 июля Infoportal.kiev.ua/Скриншот

Пробки в Киеве 15 июля Infoportal.kiev.ua/Скриншот

Пробки в Киеве 15 июля Infoportal.kiev.ua/Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего, Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых транзитные.