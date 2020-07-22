Киев остановился в масштабных пробках: наиболее сложно проехать в центре. Карта

Киев в среду утром, 22 июля, остановился в масштабных пробках. Наиболее сложно проехать было в центре столицы.

OBOZREVATEL с помощью портала Infoportal.kiev.ua узнал, какие дороги города стоит объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский, Валерия Лобановского, Отрадный, Степана Бандеры, улицы Федора Эрнста, Васильковскую, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Александра Довженко, Академика Грекова.

В центре остановились улицы Вячеслава Черновола, Жилянская, Бассейная, Большая Житомирская, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкая, Петровская аллея, Владимирский спуск. Похожая ситуация наблюдала и на проспекте Победы, бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки, Набережном шоссе.

Трудно было проехать и по Гаванскому мосту. На левом берегу пробки сковали проспект Юрия Гагарина, улицы Миропольскую, Крайнюю.

Пробки в Киеве 22 июля Скриншот

Пробки в Киеве 22 июля Скриншот

Пробки в Киеве 22 июля Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего Киев останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.